Het is raceweek, komend weekend wacht op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola de Grand Prix van Emilia-Romagna, de eerste van een Europese triple header.

Met de race in Imola keert de Formule 1 dit seizoen voor het eerst – Azerbeidzjan niet meegeteld – terug naar Europa. Direct na de race in Italië volgen Monaco en Spanje.

Sprintrace

Max Verstappen heeft goede herinneringen aan de race die officieel bekend staat als de Formula 1 Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2023. Vorig jaar was er op Imola een sprintrace. Beide races werden gewonnen door de Nederlander die daarmee voor een ommekeer in het nog prille kampioenschap zorgde.

Max Verstappen won vorig jaar beide races in Imola (Motorsport Images)

Dit jaar wordt de eerste van twee Italiaanse Grands Prix volgens het traditionele Formule 1-schema verreden, dus met twee trainingen op vrijdag, een derde training en kwalificatie op zaterdag en de Grand Prix op zondag. De tijdstippen vind je hier.

Tijdschema Grand Prix van Emilia-Romagna

Vrijdag 19 mei

13:30 uur – 14:30 uur: Eerste vrije training

17:00 uur – 18:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 20 mei

12:30 uur – 13:30 uur: Derde vrije training

16:00 uur – 17:00 uur: Kwalificatie

Zondag 21 mei

15:00 uur: Race