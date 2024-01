Heelhuids kwamen de broers Coronel vrijdag over de finish van de Dakar Rally 2024. “We hebben het geflikt, super. Met bloed, zweet en tranen. En zware stages”, laat Tom Coronel desgevraagd weten vanuit Saoedi-Arabië. “Nu lekker nagenieten”, vult broer Tim aan.

Uitgelaten, juichend op het dak van de auto na de finish. Het is op beelden duidelijk zichtbaar hoe opgetogen en content de broers zijn met hun prestatie in de Dakar Rally van dit jaar. Een uurtje later vertellen ze hun verhaal.

“Dakar heeft ons niet te grazen genomen”, aldus Tom. “Voor ons is dit de beste finish ooit en een belangrijke, de competitie wordt alleen maar sterker. Maar ik zie dat wij als team ook sterker worden. Het was twee weken buffelen. Ik denk dat velen zullen zeggen dat dit de zwaarste ooit was.”

‘Heftig’

Hij wijst op de zogeheten ‘empty quarter’. “De 48-uursetappe, super zwaar. De duinen die we daarin tegenkwamen, die hebben we nog nooit zo heftig moeten beklimmen. En dan gisteren nog een stage met allemaal stenen, het hield maar niet op. Ze hebben hun best gedaan iedereen naar de kloten te helpen en auto’s uit te schakelen. Maar dat is niet gelukt, althans niet de broertjes-Coronel.”

Broer Tim is al net zo opgetogen. “Wow, dit was een van de mooiste edities ooit. Qua uitdaging zeker. En nu maar even lekker nagenieten. En ervaring, dat telt in deze rally. Dat blijkt maar weer en dat zie je ook bij Carlos Sainz (hij won de Dakar Rally, red.).”



