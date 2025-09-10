Terwijl Andrea Kimi Antonelli worstelt met zijn vorm, roept commentator David Croft in de Sky Sports F1 Podcast op tot duidelijkheid: “Maak de aankondiging voor 2026 nu meteen.” Volgens Croft heeft de jonge Italiaan juist nu een teken van vertrouwen nodig van het team.

Antonelli werd lange tijd gezien als de gedoodverfde opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes. Maar ondanks zijn indrukwekkende prijzenkast uit de juniorklassen, beleeft de rookie een wisselvallig seizoen. Tijdens het raceweekend in Italië ging het opnieuw mis: Antonelli belandde in de grindbak in VT2 en kreeg in de race ook nog eens een tijdstraf van tien seconden. Pijnlijk voor de jonge Italiaan, zeker nu de druk alleen maar toeneemt.

Volgens Sky Sports-commentator David Croft moet Mercedes nu ingrijpen. “Misschien heeft Antonelli, vanwege zijn leeftijd of karakter, de neiging om wat meer te piekeren dan andere coureurs”, zegt hij. “Wat hij echt nodig heeft, is een arm om zich heen, steun en vertrouwen vanuit het team die zegt: ‘Jij bent onze rijder volgend jaar, maak je geen zorgen. Dit is een leerjaar, we geloven in je.'”

Croft vindt dat Mercedes de situatie niet moet laten doorsudderen. “Officieel heeft Antonelli nog geen contract voor volgend jaar. Laat hem weten dat hij de tijd krijgt om te groeien. Dat haalt druk weg. Als je zo jong bent, kun je makkelijk aan jezelf gaan twijfelen. Een duidelijk signaal van het team kan dan een wereld van verschil maken. Waar wacht Mercedes op?”

