Het Formule 1-seizoen 2024 zit er bijna op. Na de laatste Grand Prix in Abu Dhabi organiseert FORMULE 1 Magazine samen met Race Planet in Amsterdam een bijzonder evenement waar je als F1-liefhebber absoluut bij wilt zijn: Paddockpraat Live – De Finish! Het wordt een gezellige en interactieve avond met alles over het Formule 1-seizoen 2024 en natuurlijk de vierde wereldtitel van Max Verstappen. Daarnaast ga je ook karten en maak je kans op een Driving Experience!

De sprekers

Jeroen Bleekemolen: Coureur die o.a. uitkwam in de A1 Grand Prix en samen met Jos Verstappen Le Mans won, tegenwoordig ook Formule 1-analist bij onder meer de NOS en Viaplay.

Ernest Knoors: Techniekexpert uit de Formule 1, werkte als motorengineer bij Ferrari en BMW-Sauber, had de leiding over een team in de DTM en het WEC.

Frank Woestenburg: Volgt als journalist al 15 jaar het Formule 1-circus op de voet en kent alle ins en outs. Hij had bijvoorbeeld in 2014 de wereldprimeur dat Max Verstappen Formule 1 ging rijden.

Deze experts gaan het gesprek met elkaar aan onder leiding van Formule 1 Paddockpraat-host Bas Holtkamp. Uiteraard is er de mogelijkheid om je vragen aan de experts te stellen. Praat mee!

ALLE INS & OUTS – INTERACTIEF – VERDIEPING – DE BESTE EXPERTS

Onze experts nemen je mee de diepte in, maar dat is niet alles. Alle bezoekers krijgen niet alleen een gratis consumptie en een goodiebag cadeau, maar mogen ook nog eens gratis een heat karten met kans op een Driving Experience op Circuit Zandvoort t.w.v. liefst 475 euro!

Kom je ook op 12 december?

Programma

17.45 uur: Inloop

18.30 uur: Start programma

20.00 uur: Einde

Datum

Donderdag 12 december 2024.

Locatie

Race Planet, Amsterdam

Herwijk 10

1046 BC Amsterdam

Tickets

Een kaartje voor deze avond kost 24,95 euro

Abonnees van FORMULE 1 Magazine ontvangen een korting en betalen slechts 18,95 euro.

(Zij hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen in hun mailbox).

Meld je meteen aan voor ‘Paddockpraat Live – De Finish’ via onderstaande link, want vol = vol!

Vragen?

Heb je vragen over het evenement of over je aanmelding? Mail dan naar redactie@formule1.nl