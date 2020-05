Doornbos: ‘Ziet bij Albers frustratie van gemiste kansen, maar bij Minardi was het wat het was’

Het klonk zo mooi op papier: Double Dutch bij Minardi, met Robert Doornbos die halverwege 2005 instapte bij het kleine Italiaanse team waar Christijan Albers al voor uitkwam. Het boterde echter niet tussen de twee. Volgens Doornbos vooral een geval van botsende karakters en frustratie bij Albers.

In een nieuwe Paddockpraat Special van FORMULE 1 Magazine komt de lastige relatie tussen de twee uiteraard ter sprake, nadat Albers in een eerdere aflevering (hier te beluisteren!) ook al een boekje opendeed over hun gezamenlijke tijd bij Minardi.

Lees ook: Albers en Doornbos in één team: hoe onvrede groeide in 2005

Albers vond dat Doornbos meer met de media bezig was dan met het verbeteren van de auto, met Doornbos die volgens hem daarna vaak met zijn setups aan de haal ging.

In de nieuwe Paddockpraat Special krijgt Doornbos uiteraard de kans hierop te reageren, met de geboren Rotterdammer die erkent dat het ‘niet boterde’. “Ik weet ook niet wat het was, ook met de sponsoren. Fotoshoots, dan kwam hij weer te laat of hij had z’n eigen kleur klompen laten spuiten. Ik denk dat hij altijd bezig was met die volgende stap.”

“Dat is natuurlijk ook wat je wil”, geeft hij Albers op dat punt gelijk. “Je wil bij Minardi binnenkomen en naar een beter team.” Maar: “Het was ook wat het was, weet je? Je kan nog zes uur lang in die meeting zitten om die auto te verbeteren, budget voor een nieuwe voorvleugel was er niet. En ja, je kan die voorvleugel niet zelf beter maken.”

“Op een gegeven was het ook: je kan maar zoveel doen daar. Dat viel me al vrij snel op. Dus het was van weekend naar weekend gaan en jouw Grand Prix in een Grand Prix – tegen de Jordans – proberen te winnen.”

Luister hier (via iTunes of Google Podcast)

‘Frustratie van gemiste kansen’

De 38-jarige Doornbos kan er desgevraagd ook wel om lachen dat dit vijftien jaar later nog een gespreksonderwerp is. “Ik lees allemaal dingen, dan denk ik ook: wat fijn dat je nog zo met mij bezig bent, maar ik niet met jou – met alle respect.”

“Ik denk als je er doorheen leest, dat je een hoop frustratie ziet van gemiste kansen”, zegt Doornbos. “Hij zei het ook: ik heb er nooit echt zo van genoten als Robert. Je weet dat de weg naar de Formule 1 lastig is, maar er blijven is nog veel lastiger. Dus live the moment, pak je moment en geniet ervan.”

“Nogmaals: je kan uren in de briefing room zitten, de auto gaat toch niet harder. Ik had dat wel helder voor mezelf. Het is wat het is. Het was bij Minardi zelfs een muntje werpen voor de stuurbekrachtiging. Toen ben ik maar naar de sponsors gegaan: ‘jongens, dit kan echt niet, je kan niet in Hongarije een Formule 1-auto rijden zonder stuurbekrachtiging, dus laten we maar een potje maken’. Je kan Minardi niet vergelijken met elk ander team op die grid. Het was zo’n ander niveau.”

Podcast: Robert Doornbos over Red Bulls afscheidscadeau, ‘de zaak Muermans’ en Minardi