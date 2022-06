Mick Schumacher had vorig jaar met Nikita Mazepin niet echt een teamgenoot waarmee hij zich kon meten, maar in 2022 blijkt veteraan Kevin Magnussen een maatje te groot. Is Schumacher wel echt zo snel en hoelang krijgt hij nog? Een vraag die we onszelf in Paddockpraat, de podcast van FORMULE 1 Magazine, afvroegen.

Met zijn klapper in Monaco bezorgde Schumacher zijn teambaas Guenther Steiner nieuwe kopzorgen. Hoofdredacteur André Venema: “Ik liep na de crash even naar beneden en zag Steiner wegbenen en hij was duidelijk kwaad, zeg maar witheet. Zo’n schadebonnetje komt met de budget cap toch weer hard aan.”

Ook verslaggever Daan de Geus ziet donkere wolken. “Hij heeft nu toch al meerdere auto’s afgeschreven, bij Haas waar elk dubbeltje moet worden omgedraaid, is dat kwalijk. Steiner noemt het ook ‘niet prettig’. Zelf had Schumacher als uitleg dat hij 10 centimeter van de racelijn afweek, iets wat in Monaco wel erg veel is. Pijnlijk.”

Schumacher maakte in 2021 al de meeste brokken en staat ook bovenaan de schadelijstjes van 2022, geschat op ongeveer drie miljoen euro. Venema: “Dat is toch knap in een kwart van het seizoen. Ik denk dat Schumacher, in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld zijn vriend Sebastian Vettel beweert, het niet aan kan. Hij moet te veel forceren, overdriven noem je dat in het Engels.”

“Het doet je toch afvragen wat er in de Formule 2 is gebeurd toen hij kampioen werd, velen hebben hun vraagtekens en onze columnist Jacques Villeneuve haalde het nog aan. Eerst was het middelmaat en opeens won hij plots alles. Hij heeft nu een jaar kunnen aarden maar laten we eerlijk zijn, het is een brokkenpiloot. Als hij echt zo goed is als Ferrari denkt, dan was hij wel toch al bij Alfa Romeo gestald?”

Luister hier de volledige aflevering van Paddockpraat, daarin wordt gesproken over de contractverlenging van Sergio Pérez, de situaties van Mick Schumacher en Daniel Ricciardo en blikken we vooruit op de GP van Azerbeidzjan.