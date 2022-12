FORMULE 1 Magazine is sinds 1994 het toonaangevende medium over de koningsklasse van de autosport. Wij zijn als enige Nederlandse tijdschrift bij alle Grand Prix met eigen verslaggevers aanwezig en maken zo eigen, exclusieve content voor ons magazine, onze website en andere (sociale) kanalen. Voor onze titel zoeken wij voor 36 uur een ambitieuze, creatieve Formule 1-verslaggever/redacteur.

Wie zijn wij?

FORMULE 1 Magazine is onderdeel van Roularta Media Nederland, met 240 medewerkers, 650.000 abonnees, 24 mediamerken en 70 miljoen euro omzet de grootste zelfstandige magazine publisher van Nederland. Roularta Media Nederland is onderdeel van het Belgische beursgenoteerde Roularta Media Group.

Wat ga je doen?

Als verslaggever bezoek je ieder seizoen een flink aantal Grands Prix om het Formule 1-nieuws en natuurlijk Max Verstappen op de voet te volgen, verhalen en artikelen te schrijven voor ons magazine en onze andere kanalen, video’s/vlogs te maken, een netwerk op te bouwen en te onderhouden en onze titel in het rennerskwartier professioneel te representeren. Daarnaast help je als redacteur mee bij het dagelijkse productieproces.

Wie wij zoeken?

We zoeken iemand met een journalistieke achtergrond of opleiding (HBO), een creatieve geest met een vlotte pen, die zelfstandig is, goed kan omgaan met onregelmatige werktijden en zich op multimediaal gebied wil ontwikkelen tot een bepalend gezicht van FORMULE 1 Magazine. Kennis van de sport in de breedste zin van het woord is vanzelfsprekend noodzakelijk, net als de wil en tijd om een (internationaal) netwerk op te bouwen en te onderhouden. Daarbij krijg je natuurlijk alle hulp van de ervaren redactie.

Wat bieden wij jou?

-Een baan waar veel mensen van dromen -Een marktconform salaris (CAO Uitgeversbedrijf) afhankelijk van leeftijd, opleiding en mooie secundaire arbeidsvoorwaarden

-Een jaarcontract voor 36 uur per week met de mogelijkheid je uren flexibel in te richten, dat bij goed functioneren kan worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

-Hybride werken

-Persoonlijk keuzebudget dat je kunt inzetten naar eigen wensen

-Alle ruimte om jezelf te ontplooien

-Fijne collega’s



Solliciteren?

Ben je enthousiast geworden en beschik je over bovenstaande kwaliteiten? Mail dan je cv met motivatie naar [email protected] t.a.v. Noortje Groen (Senior HR Adviseur).

Voor inhoudelijke vragen over de functie kan contact worden opgenomen met Frank Woestenburg (chef redactie FORMULE 1 Magazine) via [email protected] of 06-5335 6661.