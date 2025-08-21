Mercedes-reserve Valtteri Bottas heeft een nieuw contract getekend bij het toekomstige Cadillac-team, zo werd woensdag bekend. De Fin reed vorig jaar nog bij Sauber, maar zijn contract werd niet verlengd voor het huidige Formule 1-seizoen. Tijdens zijn laatste race met de Zwitserse renstal kreeg Bottas een gridstraf voor een incident met Kevin Magnussen. Toch hoeft hij die bij zijn rentree niet uit te zitten.

In de slotrace in Abu Dhabi – tevens Bottas’ laatste optreden voor Sauber – botste de Fin in bocht zes op Haas-coureur Kevin Magnussen. De stewards legden hem hiervoor drie strafpunten én een gridstraf van vijf plaatsen op voor de eerstvolgende race. “Bottas schatte zijn remmanoeuvre ernstig verkeerd in en botste daarbij op Magnussen”, schreef men in het officiële rapport. “Magnussen bevond zich op de normale racelijn.” Hoewel Bottas na het incident uitviel, vonden de stewards een gridstraf gerechtvaardigd.

Omdat Bottas dit jaar geen stoeltje had, heeft hij die straf nooit uitgezeten. Betekent dit dat hij in 2026 alsnog vijf startplaatsen wordt teruggezet bij zijn debuut voor Cadillac? Nee. Onlangs paste de FIA de reglementen aan – gridstraffen komen na twaalf maanden automatisch te vervallen. Goed nieuws dus voor Bottas, die na een jaar op de reservebank direct indruk zal willen maken bij zijn nieuwe werkgever.

🚨 FIA News: the FIA has recently updated the Sporting Regulations



👉 Grid penalties will now expire after 12 months if they have not been applied.



This means that Valtteri Bottas will not serve his outstanding five-place grid penalty next year if he races for Cadillac. pic.twitter.com/OCL2NfWEtB — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) August 20, 2025

