Het Haas F1-team heeft protest ingediend tegen de uitslag van de Grand Prix van Australië. De Amerikaanse stal was medeverantwoordelijk voor het chaotische einde van de race, maar miste ook dure punten.

Haas-coureur Kevin Magnussen zorgde aan het einde van de Grand Prix voor een safetycar nadat hij bij een touche met de muur een wiel was verloren. Die safetycar werd door de wedstrijdleiding omgezet in een rode vlag en een neutralisatie. Toen de rotzooi van Magnussens wagen was opgeruimd volgde een staande herstart voor de laatste twee ronden van de race. Daarbij ging het echter meteen weer mis en met nog één ronde op de klok werd de race opnieuw stilgelegd.

Verstappen wint door rode vlaggen ontsierde GP van Australië

Op dat moment ging Max Verstappen aan de leiding, gevolgd door Lewis Hamilton, Carlos Sainz en Nico Hülkenberg op P4 en aangezien dat laatste rondje achter de safetycar plaatsvond, zou dat ook de einduitslag zijn. De Duitser kon echter niet genieten van zijn goede klassering: besloten werd om bij de laatste herstart (voor één rondje achter de safetycar) terug te gaan naar de situatie van de laatste herstart en dat betekende dat Hülkenberg terug werd gezet naar P7. Dit grote frustratie van Haas dat officieel protest heeft aangetekend tegen de voorlopige uitslag. De stewards zijn druk bezig om dat protest te beoordelen en dus is er nog steeds geen officiële uitslag.