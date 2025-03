Er gaat geen dag voorbij zonder dat Formule 1-analisten in binnen- en buitenland speculeren over de toekomst van Max Verstappen. Verhuist hij ooit nog naar een andere renstal? Toegegeven, na een matige wintertest van Red Bull is het niet ondenkbaar dat de Nederlandse kampioen een transfer overweegt, om nog maar te zwijgen over de aanstaande veranderingen in de reglementen. Vader Jos Verstappen wil in ieder geval één gerucht ontkrachten, ten koste van analist Jack Plooij.

In een televisie-uitzending van Ziggo Sport deelde Jack Plooij een opvallende mening – hij is ervan overtuigd dat Max Verstappen in 2026 al voor Mercedes rijdt. Verstappens contract met Red Bull loopt tot en met 2028, maar volgens de analist bestaan er genoeg prestatieclausules om de samenwerking vervroegd te ontbinden. “Het is al lang rond, jongens,” aldus Plooij. “In 2026 rijdt hij (Verstappen, red.) gewoon bij Mercedes.” Toto Wolff flirtte vorig jaar, na het plotselinge vertrek van Lewis Hamilton, al openlijk met het aantrekken van de Nederlandse kampioen. Verstappen houdt echter vol dat hij trouw blijft aan Red Bull.

Vader Jos Verstappen had zo zijn eigen gedachten over de uitspraken van Jack Plooij. Zijn reactie op sociale media liet aan duidelijkheid niets te wensen over. “Jack, Jack, Jack,” schreef hij op zijn X-account. “Wat een onzin vertel je.” Het moge duidelijk zijn dat de toekomst van Verstappen de gemoederen flink bezighoudt. Terwijl hij zelf toewerkt naar de seizoensstart in Melbourne, wordt hij al gelinkt aan Aston Martin, Ferrari en nu dus Mercedes. Of hij daadwerkelijk voor een vervroegd vertrek kiest, valt nog te bezien. We houden je op de hoogte.

