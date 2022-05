Formule 1 is op zoek naar een Redactiechef Formule 1 en Formule1.nl

Wie wij zijn

FORMULE 1 Magazine is al sinds 1994 een toonaangevend medium over de koningsklasse van de autosport. Wij zijn als enige Nederlandse magazine bij alle Grands Prix aanwezig en maken zo eigen, exclusieve content. Voor onze titel zoeken wij een ambitieuze en creatieve redactiechef, die alle kanalen in nauw overleg met de hoofdredacteur aanstuurt.

Wat ga je doen?

– Binnen de redactie van FORMULE 1 Magazine ben je de spin in het web voor zowel print als online. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor FORMULE 1 Magazine, de website formule1.nl met alle bijbehorende (sociale) kanalen

– Je werkt nauw samen met de hoofdredacteur, zet de lijnen uit en vertaalt deze naar een redactionele planning en bewaakt deze ook

– Je bent mede verantwoordelijk voor het kwaliteitsniveau van alle uitingen van de titel en stuurt de redactie op dagelijkse basis aan

– Samen met de redactie zorg je dat, naast het nieuws, Formule1.nl wordt gevuld met eigen onderscheidende artikelen, analyses en interviews die je niet leest op andere sites. Je maakt slim gebruik van bestaande content en begrijpt het spel van paywalling, digitalisering en registratiemuren

– Je maakt er een sport van samen met de redactie de artikelen op Formule1.nl zo goed mogelijk weg te zetten op social media en in zoekmachines om zoveel mogelijk Formule 1-fans te bereiken

Wie wij zoeken

– Je hebt een journalistieke achtergrond, een fijn gevoel voor nieuws in woord en beeld en bent in staat (ook op locatie) zelf kwaliteitsbijdragen te leveren

– Je kunt zelfstandig werken, bent creatief, proactief en een liefhebber van Formule 1 met grote interesse voor alles wat de sport zo fascinerend maakt

– Je hebt ervaring in het aansturen van een redactioneel team en kunt het naar een volgend niveau tillen

– Je snapt wat een Formule 1-liefhebber wil lezen en bent in staat daar slim op in te spelen

– Je bent nieuwsgierig en leergierig en test continu wat de beste manier is om de lezer van Formule1.nl optimaal te bedienen

– Je werkt gestructureerd, plant, bereidt dingen voor en werkt graag in een team

– Je kunt je eigen tijd goed indelen en vindt het niet erg met zeer grote regelmaat in het weekend te werken

– Kunnen werken met tools/software zoals Asana, Google Analytics en WordPress zijn een pré.

Wat bieden wij jou?

· Een goed salaris (conform CAO Uitgeverijbedrijf), afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en mooie secundaire arbeidsvoorwaarden zoals thuiswerk- en communicatievergoeding en ontwikkelingsmogelijkheden in- en extern.

· Een jaarcontract voor 36 uur per week met de mogelijkheid om je uren flexibel in te richten

· Hybride werken, het is mogelijk om de helft van je dagen thuis te werken. Dagen in overleg.

· Persoonlijk keuzebudget dat je kunt inzetten naar eigen wensen; extra verlofdagen, opleiding- en ontwikkeling of het fietsplan

· PGB pensioenregeling

· Het hele jaar door ontwikkelen is geen probleem, wij bieden cursussen en trainingen via Studytube aan.

Over New Skool Media

New Skool Media is een van de grootste multimediale uitgeverijen die Nederlanders met gemeenschappelijke interessegebieden, passies en hobby’s met elkaar verbindt met de beste artikelen en mooiste belevenissen. Het portfolio bestaat uit meer dan twintig bekende magazine merken waaronder delicious., EW, Vorsten, Columbus Travel, Formule 1 en Fiets.

Solliciteren?

Heb je interesse en beschik je over bovenstaande kwaliteiten? Mail dan je cv met motivatie naar [email protected] t.a.v. Chantal Walravens, HR Director.

Wij kiezen er bewust voor om de werving zelf te doen. Op acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet gereageerd.