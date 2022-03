Evgeniy Safronov wist genoeg toen Europa het luchtruim voor het Russische vliegverkeer na de invasie in Oekraïne beetje bij beetje sloot. Een sleutelmoment, noemt hij het. De Formule 1-fotograaf bedacht zich niet en is met zijn vriendin (tijdelijk) uitgeweken naar Dubai. “Ik wil graag doorgaan met mijn werk.”

Hij bouwde in de afgelopen vijftien jaar een mooi portfolio op. Bedrijfsfotografie, portretfotografie, evenementenfotograaf en veel klanten die Formule 1-beeld van hem afnemen: Evgeniy Safronov had de zaken keurig voor elkaar. Maar de Russische invasie, hij betitelt het als een conflict, heeft zijn levenswerk vernietigd.

“Van het ene op het andere moment is alles wat ik jaren heb opgebouwd geruïneerd”, verzucht hij in het mediacentrum van Bahrain International Circuit bij Formule 1’s testdagen. “Projecten waaraan ik werkte zijn allemaal ‘dood’. De relatie met mijn klanten is nog altijd goed, maar ik begrijp dat het in deze tijd lastig is samen te werken. Ik krijg op mijn Instagram (@safronov.F1) soms vreselijke reacties. Mensen verwijten mij van alles over wat er gebeurt, maar ik kan er niets aan doen. Ik weet niet hoe ik de situatie zou kunnen veranderen.”

Safronov voelt zich hulpeloos, vindt het lastig zich uit te spreken over het conflict in Oekraïne. Begrijpelijk. Er staan zware gevangenisstraffen op kritische uitingen, ook vanuit het buitenland gedaan. “Je kunt tot vijftien jaar cel krijgen voor één verkeerd woord. En mijn vrienden of familie worden aangepakt als ik me over de situatie uitspreek. Veel mensen begrijpen dat misschien niet”, meent Safronov, “maar ik wil niemand in de problemen brengen. Mijn moeder snapt mijn besluit, steunt mij en weet dat dit voor mij zo beter is.”

Zelf is Safronov, een zachtaardig en zeer bescheiden mens, vredelievend. De Rus moet er niet eens aan denken om verplicht onder de wapenen te moeten. “Ik wil graag doorgaan met wat ik doe: fotografie. Veel mensen uit mijn kennissenkring, artiesten en kunstenaars die ook internationaal werken, verlaten Rusland. Ik heb vrienden en kennissen in Oekraïne, we spreken dezelfde taal. De situatie is vreselijk. Meer dan wat dan ook wil ik dat er niets met hen gebeurt.”

Evgeniy Safronov

Safronov besloot al vrij snel te vertrekken om zijn beroep, zijn lust en zijn leven, te kunnen blijven uitoefenen. “Ik was bang dat de grenzen dicht gingen en het moeilijk zou worden om voor mijn werk in de Formule 1 te reizen.” Dubai is nu voorlopig zijn uitvalsbasis. “Ik heb ook aan Istanboel en Tbilisi gedacht, maar daar ken ik niemand. In Dubai zag ik betere kansen voor mijzelf, ben er ook al eens vaker voor langere tijd geweest tussen Grands Prix door”, zo licht hij zijn keuze voor de woestijnstad toe.

Zijn spaarpot stroomt wel snel leeg: de roebel is weinig meer waard. En de Amerikaanse dollars die hij in Rusland op een rekening heeft staan, kan hij in het buitenland niet opnemen. Daarnaast zijn al zijn creditcards geblokkeerd, hij kon er vorige week nog net een auto in Bahrein mee huren. Maar Safronov heeft het er allemaal voor over.

“Het leven in Dubai is veel duurder dan in Rusland, maar ik denk dat ik er de beste kansen heb om mijn fotografiewerk voort te zetten en weer iets op te bouwen”, aldus Safronov. “Ik ben inmiddels een bedrijfje begonnen. Dubai groeit snel en is een inspirerende stad, vol kansen. Niets is er onmogelijk, je proeft overal de energie. ‘Wat willen we, waar gaan we naartoe?’ Er wordt in Dubai echt over de toekomst nagedacht.” Toch zal hij direct naar zijn eigen flat terugkeren, zodra het kan. “Want ik houd van Moskou en begrijp het leven daar.”

Lewis Hamilton door de lens van Evgeniy Safronov. FOTO EVGENIY SAFRONOV

Max Verstappen draait een donut in Abu Dhabi. FOTO EVGENIY SAFRONOV