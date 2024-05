De Spaanse Ferrari-coureur finishte in Monaco samen met zijn teamgenoot Charles Leclerc op het podium. De Monegask ging er met de overwinning vandoor, terwijl Carlos Sainz beslag legde op de derde plaats. In de persconferentie direct na de race legt Sainz uit hoe hij de race beleefde en heeft hij lovende woorden over voor Leclerc en Ferrari.

“Ik denk dat het meer betekent vanwege het feit dat ik een Ferrari-coureur ben, P3 ben. Maar vooral om je teamgenoot, die Monegask is, bovenop het podium te zien staan voor zijn thuispubliek, voor alle tifosi en alle monteurs, ik denk dat het een van de beste beelden is die ik in de Formule 1 heb gezien en ik ben ontzettend blij voor hem, voor het team”, aldus een opvallend lovende Sainz over zijn teamgenoot en huidige renstal.

“Hij verdient het omdat hij dit weekend op een ongelooflijk niveau heeft gereden en een heel solide weekend heeft neergezet. En ja, ik had het gevoel dat het eraan zat te komen, want hij reed de laatste tijd erg goed. Ja, het is echt een goede dag voor Ferrari en Charles.”

‘magnetische aantrekkingskracht’

De Ferrari van Carlos Sainz en de Mclaren van Oscar Piastri kwamen in ronde één van de Grand Prix van Monaco met elkaar in aanraking, waardoor de Australiër zijn race moest vervolgen met schade aan zijn vloer. Sainz hield echter niks over aan deze onfortuinlijke ontmoeting.

“Ja, ik had echt een goede start en ik had een soort van kans om bocht 1 in te gaan. Ik kwam een beetje laat aan, met veel onderstuur in de auto en probeerde in de buurt van Oscar te blijven, want dat is zo’n beetje je enige kans om te passeren. Toen onderstuurde ik een beetje naar hem toe bij het uitkomen van de bocht en ja, we hadden een klein beetje contact.”

Sainz grapt daarna over de magnetische aantrekkingskracht tussen Piastri en de Ferrari-coureur zelf: “Om de een of andere reden lijken Oscar en ik de laatste tijd een magneet tussen elkaar te hebben, want we kunnen het goed met elkaar vinden en alles is oké, maar we lijken elkaar altijd te vinden op de baan. Ik voelde het contact niet eens. Het was zo licht of zo klein dat ik het niet eens zag of voelde. Maar zodra ik bocht 1 uitkwam, voelde ik de lekke band. En ja, op een gegeven moment leek het erop dat mijn race voorbij was. En toen had ik echt geluk dat ik P3 terugkreeg en van daaruit de rest van de race kon racen.”