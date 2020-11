Vacature: Stage Online Media Formule 1

Ben je op zoek naar een uitdagende stage waarin je alles kan leren over journalistiek, marketing, webredactie, social media en de wondere wereld van Formule 1? Formule 1 Magazine heeft vanaf februari/maart 2021 weer ruimte voor een stagiair(e), voor een periode van minimaal drie maanden. Andere startdatum of looptijd in overleg.

WIJ ZOEKEN IEMAND DIE:

Passie heeft voor autosport en met name Formule 1.

Sterk is in het schrijven van teksten voor de website Formule1.nl

Affiniteit heeft met het internet en social media.

Graag zelfstandig taken uitvoert én meewerkt waar nodig.

Kan werken in een CMS (WordPress) en kennis van Photoshop heeft.

Een leergierige, ondernemende en ‘hands-on’ mentaliteit heeft.

Een relevante HBO of WO-opleiding volgt.

Op zoek is naar een stage bij een prachtig mediabedrijf.

IN DEZE FUNCTIE BEN JE VERANTWOORDELIJK VOOR:

Het schrijven van nieuwsberichten voor de website en het magazine.

Het bijhouden van de verschillende kanalen (nieuwsbrief, social media en email)

Het uitwerken, uitvoeren en meten van campagnes.

Meewerken aan en bedenken van nieuwe projecten.

Het laten groeien van digitale kanalen.

WAT BIEDEN WIJ JE:

Een leerzame stage van 3-6 maanden

Een fulltime stage van 36 uur. Minder uren per week is bespreekbaar.

Ingangsdatum: vanaf februari/maart 2021

Een vergoeding: ca. € 350,- bruto per maand

Een informele omgeving waar veel over journalistiek, webredactie, social media en marketing is te leren.

INTERESSE?

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil jij kansen in de mediawereld benutten? Mail je CV en motivatie dan naar eelco.denboer@newskoolmedia.nl. Formule 1 is onderdeel van New Skool Media en gevestigd in Amsterdam.