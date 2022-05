Eind deze week strijkt het Formule 1-circus voor het eerst neer in het Amerikaanse Miami voor een Formule 1-race. De verwachtingen zijn hooggespannen, het evenement is al tijden volledig uitverkocht. Van vrijdag tot en met zondag wordt er in de straten rondom het Hardrock Stadium geracet. Voor iedereen is het Miami International Autodrome onbekend terrein. Herpakt Ferrari zich na de blamage in Imola, of kan Max Verstappen de achterstand in het WK op Charles Leclerc verder verkleinen?

Hoe laat je klaar moet zitten voor alle actie in Miami lees je hieronder in het tijdschema.

Vrijdag 6 mei

20.30 uur – 21.30 uur 1e vrije training

23.30 uur – 00:30 uur 2e vrije training

Zaterdag 7 mei

19.00 uur – 20.00 uur 3e vrije training

22.00 uur – 23.00 uur kwalificatie

Zondag 8 mei

21.30 uur race