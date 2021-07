Toto Wolff heeft altijd een warme relatie gehad met de Verstappens, maar de Mercedes-teambaas hoeft Jos Verstappen ‘niet meer te bellen’ na het incident tussen Mercedes’ Lewis Hamilton en Max Verstappen op Silverstone.

Dat vertelt Jos Verstappen in gesprek met F1-Insider. Het is de vader van Max Verstappen in het verkeerde keelgat geschoten dat Mercedes en Hamilton uitbundig feest stonden te vieren terwijl zijn zoon nog in het ziekenhuis was voor een medische check-up na zijn keiharde crash in Copse. Die crash was natuurlijk het gevolg van contact tussen de duellerende Hamilton en Verstappen bij het ingaan van die bocht.

Podcast: ‘Juich voor Verstappen of juich voor Hamilton, maar heb respect voor de ander’

“Toto en ik hebben jarenlang goed contact gehad. Hij bleef ons maar bellen en smeerde ons altijd honing om de mond. Waarom, hoef ik denk ik niet uit te leggen”, doelt Jos Verstappen op hoe de Mercedes-baas al voor de Formule 1-entree van Max in 2015 naar de coureur lonkt. Na de crash van Max Verstappen op Silverstone, liet Wolff echter niks van zich horen. “Toto hoeft nu dus niet meer te bellen”, aldus Jos Verstappen.

(tekst loopt door onder de foto)

Toto Wolff hoeft Jos Verstappen niet meer te bellen. Foto: BSR Agency.

Als teambaas van Mercedes nam Wolff het – weinig verrassend – ook op voor Hamilton. “Waar er twee vechten, hebben twee schuld”, stelde de Oostenrijker in gesprek met onder meer FORMULE 1 Magazine. Wolff klom direct na de crash ook in de radio naar de wedstrijdleiding om Mercedes’ zaak te bepleiten. Aan het Oostenrijkse ÖRF vertelde hij verder dat Hamilton ‘voor Verstappen zat en de bocht van hem was’. Iets dat Verstappen senior weerspreekt.

Column Sirotkin: ‘Hamilton leek te schrikken van scherpe stuurbeweging Verstappen’