Gaat ook jouw hart sneller kloppen van Formule 1, zie je jezelf al staan in de paddock en weet jij alles van het belang van een goede online vindbaarheid? Dan ben jij de online-redacteur die wij zoeken! Solliciteer op de allersnelste en meest dynamische redactiejob die er is!

Wie zijn wij?

FORMULE 1 Magazine is een begrip in de Nederlandse autosport. Sinds 1994 zijn we onafgebroken met eigen mensen aanwezig bij alle Formule 1-races en maken we exclusieve content voor ons prachtige magazine. Maar we zijn veel meer dan een magazine: website, nieuwsbrieven, podcasts en events, we doen het allemaal. Print en digitaal gaan bij ons hand in hand. En die combinatie vraagt om specifieke (online) expertise

Wat ga je doen?

Als online-redacteur ben jij verantwoordelijk voor onze website. Je schrijft artikelen over Formule 1, maar weet deze ook op een goede manier (met toepassing van de meest actuele SEO-technieken) aan de man te brengen. Jouw primaire focus ligt op verdere website-optimalisatie, maar daarnaast lever je ook bijdragen aan ons print magazine, coördineer je onze veelgelezen nieuwsbrief en bouw je ook op strategisch niveau mee aan de verdere digitale groei van ons merk. En vanzelfsprekend bezoek je af en toe een echte Grand Prix!

Wie wij zoeken?

We zoeken een digitale expert met passie voor Formule 1 die weet hoe je de bezoekers van onze site optimaal kunt bedienen. Je houdt ervan systematisch en planmatig Formule1.nl naar een hoger niveau te tillen. En dat lukt je, omdat je een expert bent op het gebied van SEO- en contentoptimalisatie. Door trend- en concurrentieanalyses. Ook vind je het niet vervelend met de laatste technologie te werken zoals ChatGPT. Daarnaast ben je natuurlijk liefhebber van de Formule 1 en zoek je altijd naar nieuwe, originele manieren om onderscheidende content te maken voor de website. Ook op locatie!

Je hebt aantoonbare kennis van SEO, Google Search Console, SEMrush en Analytics

Je hebt ervaring met het cureren van content en kan trends herkennen.

Kennis van wordpress en bijbehorende plug ins is een pré

Je bouwt door aan onze contentkalender en vindt het fijn om processen te stroomlijnen

Je bent nieuwsgierig naar nieuwe tools en ontwikkelingen zoals A.I.

Je bent een liefhebber van Formule 1

Het is voor jou een sport elke maand meer bezoekers te trekken door het mede-opstellen en uitvoeren van de hernieuwde digitale contentstrategie

Wat bieden wij jou?

Een baan waar veel mensen van dromen: jouw werkveld is de Formule 1

Een marktconform salaris (CAO Uitgeversbedrijf) afhankelijk van leeftijd, opleiding en mooie secundaire arbeidsvoorwaarden

Een jaarcontract voor 36 uur per week met de mogelijkheid je uren flexibel in te richten en dat bij goed functioneren kan worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd

Hybride werken

Persoonlijk keuzebudget dat je kunt inzetten naar eigen wensen

Alle ruimte jezelf te ontplooien

Fijne collega’s die ook buiten werktijd wel eens een drankje met elkaar doen

Solliciteren?

Ben je enthousiast geworden over de vacature van online-redacteur en beschik je over bovenstaande kwaliteiten? Mail dan je cv met motivatie naar [email protected] t.a.v. Chantal Walravens, HR Director. Een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Voor inhoudelijke vragen over de vacature van online-redacteur kun je contact opnemen met Frank Woestenburg (chef redactie FORMULE 1 Magazine) via [email protected] of met André Venema (hoofdredacteur FORMULE 1 Magazine) via [email protected].

