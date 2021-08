Sinds 1994 zijn wij hét toonaangevende blad over Formule 1 in Nederland en zijn wij elk raceweekend aanwezig op het circuit. Het blad verschijnt 21 keer per jaar (inclusief drie specials) en daarnaast zijn we met onze website Formule1.nl de go-to nieuwsbron voor vele F1-volgers. Op de site brengen we het laatste nieuws en zijn we in raceweekenden ‘live’ vanuit de paddock. Maar ook op Instagram, Facebook, in onze podcast Paddockpraat proberen we ons publiek een kijkje te geven achter de schermen van de Formule 1.

Ben jij de multimedia redacteur met een passie voor Formule 1?

Weet jij precies wat er online leeft onder de F1-volgers en kan je daar met onze social mediakanalen goed op inspelen om uiteindelijk onze following uit te breiden? Daarnaast zijn we opzoek naar iemand die snel kan reageren en een goed foutloos bericht kan schrijven, daar een goede kop boven kan zetten en weet hoe je deze op een prikkelende manier verspreidt via onze kanalen.

Daarnaast word jij blij van:

Ons merk online te promoten door middel van advertenties, acties en de nieuwsbrief in samenwerking met de marketingafdeling.

Brainstormen en ideeën inbrengen op het gebied van videomontage en Photoshop (Formule 1 Magazine heeft met de videorubriek Parabolica al de eerste stappen gezet op het gebied van online video. Daar willen we graag mee verder, hopelijk kan jij ons daarbij helpen!).

Gezien de uitpuilende F1-kalender zou het ook zomaar kunnen dat je een race gaat bezoeken. Dit betekent dat je vaak in het weekend aan het werk zult zijn. Ons adagium is in ieder geval: je stelt jezelf op.

Wat hebben wij jou te bieden?

Je komt te werken in een klein en hecht team van journalisten waar je alle ruimte krijgt om goede ideeën voor een reportage of interview voor het blad op te pakken en te maken. Verder krijg je:

Toegang tot onze eigen online leerplatform: De New Skool Academy.

Uitstekende arbeidsvoorwaarden zoals een persoonlijk keuze budget, reiskostenvergoeding en andere secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren?

Heb je interesse en voldoe je aan het profiel? Mail dan je cv met motivatie naar

humanresources@newskoolmedia.nl t.a.v. Marloes Dijkstra