Adam Norris is een succesvol ondernemer, maar bovenal liefhebbende vader van vier. In gesprek over wereldwijde impact, zowel van zijn bedrijf als van zoon Lando. Over liefde en kwetsbaarheid, succes en dromen; op en naast de baan. “Lando is van nature introvert.”

In de speciale vaderdageditie van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid interview met Adam Norris. Lees hieronder alvast een korte passage uit het verhaal.

In de loop der jaren ontwikkelde Lando Norris zich tot een van de meest geliefde coureurs in de Formule 1. Vader Adam Norris zag hem groeien. “Lando is van nature introvert. Door alle media-aandacht door de jaren heen, alle interviews en persmomenten in raceklassen en zeker in Formule 1, heeft hij geleerd om beter te communiceren. Maar in essentie is hij altijd zichzelf gebleven. Daar ben ik trots op.”

Wat de McLaren-coureur volgens velen onderscheidt van anderen op de grid, is zijn openheid. “Hij is misschien zelfs wel te open, mensen zijn dat in deze sport niet gewend. Maar Lando zegt wat hij denkt, wat hij voelt vooral. Andere coureurs zeggen dat ook wel hoor, zo weet ik. Alleen: niet in het openbaar. En dat is een verschil.”

Adam Norris vertelt waar de openheid van zijn zoon vandaan komt. Natuurlijk heeft het te maken met karakter, met eigenschappen, persoonlijkheid. Maar ook met hoe je als coureur gevormd wordt. “Toen Lando 12 jaar was, zorgden we ervoor dat hij les kreeg in het toespreken van publiek, een soort van mediatraining. Maar we stopten daar al snel mee. We realiseerden ons dat veel coureurs namelijk als robots klinken en we wilden niet dat hij ook zo zou worden. Dan liever open. En puur.”

Lees hier alles over GP Canada

Lees het volledige exclusieve interview met Adam Norris in de speciale vaderdageditie van FORMULE 1 MAGAZINE. Het magazine is nu uit, verder ook met tal van bijzondere winacties! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland. Bestel ‘m hier!