De Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) – een raceklasse voor autonome auto’s – sloot zaterdag het seizoen af op het Yas Marina Circuit. Waar het inaugurele seizoen van 2024 vooral diende als technologisch proefstuk, liet de slotrace van 2025 zien hoe razendsnel de zelfrijdende technologie vooruit is gegaan. Tijdens een demonstratierace tussen AI en voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat trok de computer aan het langste eind.

De seizoensfinale bestond uit drie onderdelen, waaronder een tijdrit op de noordelijke lay-out van het circuit. TGM pakte daar overtuigend de winst. Het hoogtepunt van het weekend was echter de demonstratierace tussen een autonome auto en Daniil Kvyat. Titelverdediger TUM stelde een volledig zelfrijdende raceauto beschikbaar om de voormalig Red Bull-rijder uit te dagen. Vorig jaar organiseerde A2RL al een vergelijkbaar showelement, waarbij Kvyat nog overtuigend van de AI won. Ditmaal waren de rollen echter omgedraaid.

‘Fractie van een seconde’

De computergestuurde auto kreeg een voorsprong van tien seconden ten opzichte van zijn menselijke uitdager. Daniil Kvyat kreeg op zijn beurt twee opwarmronden, waarna hij de jacht mocht openen. Hij dichtte het gat snel, al wist de AI zich kranig te verdedigen tegen de aanvallen van de Rus. Na tien ronden werd de race beslist in het voordeel van de autonome auto; het verschil bedroeg minder dan één seconde. Het onderstreept hoe snel de ontwikkeling van AI in de autosport verloopt.

“Als je terugkijkt naar de ontwikkeling van A2RL een paar jaar geleden, toen het verschil tussen mens en machine nog enkele minuten bedroeg, dan is de vooruitgang verbluffend”, reageerde Daniil Kvyat na afloop. “Het verschil is opnieuw drastisch geslonken en bedraagt nu nog maar een fractie van een seconde. Als coureur en liefhebber van technologie is het fantastisch om vanaf het begin deel uit te maken van deze ontwikkeling. Op de baan rijden tegen een AI-coureur is met niets te vergelijken”, besloot hij tevreden. “Bovendien was het leuk om de fans een spannende strijd te bezorgen.”

