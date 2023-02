Om 10.00 uur Nederlandse tijd zal Alfa Romeo-Sauber het doek trekken van de C43, de nieuwe bolide van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou. Dat gebeurt vanuit het Zwitserse Zürich. Of het hier alleen om de kleurstelling gaat of de daadwerkelijke bolide, is niet duidelijk. Volg hier live de onthulling van de nieuwe Alfa Romeo.

