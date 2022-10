Naast de wereldtitel van Max Verstappen gaat het terugkijkend op de Grand Prix van Japan vooral over Pierre Gasly en het bergingsvoertuig waar hij bijna tegenaan botste. Acht jaar eerder verongelukte Jules Bianchi uitgerekend op Suzuka in precies eenzelfde situatie.

Carlos Sainz crashte in de eerste ronde van de race hard in de bandenstapels en kon zijn race niet vervolgen. toen in de tweede ronde de rode vlag werd gezwaaid en alle bolides naar binnen moesten, raasde Pierre Gasly vlak langs een voor hem bijna onzichtbare shovel. Direct was duidelijk dat er iets goed mis was gegaan, maar wat ging er dan precies verkeerd?

Door de crash van Carlos Sainz in de eerste ronde waaide een reclamebord het circuit op, veel coureurs wisten deze te passeren, maar uiteindelijk pikte Pierre Gasly het op en moest daardoor een pitstop maken om deze te verwijderen. In de tussentijd reden de andere coureurs door achter de safety car en passeerden zo in de tweede ronde opnieuw de plek van het incident met Carlos Sainz. Pierre Gasly was op dat moment nog in sector 1 omdat hij tijd verloor door de pitstop.

Toen alle Formule 1-wagens behalve Gasly de plek van het incident gepasseerd waren, kreeg het bergingsvoertuig groen licht om de baan op te komen en de wagen van Sainz op te ruimen. De wedstrijdleiding had er op dat moment niet meer aan gedacht dat Pierre Gasly nog moest aansluiten en hij kwam pas voor de tweede keer langs de plek van het incident toen de shovel al begonnen was met opruimen. Op dat moment werd een rode vlag gegeven, maar dit was vanwege de slechte baancondities.