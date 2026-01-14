AkzoNobel heeft zijn langdurige samenwerking met het F1-team van McLaren verlengd en breidt het partnership tegelijkertijd uit naar de wereld van endurance racing. De Nederlandse multinational, met het hoofdkantoor in Amsterdam, wordt daarmee ook partner van het WEC Hypercarteam van McLaren, dat volgend jaar zijn debuut maakt in het FIA World Endurance Championship (WEC).

De verlengde overeenkomst betekent dat AkzoNobel aanblijft als exclusieve Official Partner: Coatings Solutions van McLaren. AkzoNobel en McLaren werken al samen sinds 2008. AkzoNobel is wereldwijd actief en levert innovatieve en duurzame oplossingen voor uiteenlopende sectoren, waaronder de automotive- en motorsportindustrie.

De F1-auto voor komend seizoen van McLaren wordt op 9 februari gepresenteerd.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)