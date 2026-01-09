Alex Palou is ervan overtuigd dat Max Verstappen in 2025 met de McLaren met overmacht wereldkampioen Formule 1 zou zijn geworden. Volgens de Spaanse IndyCar-ster had de Nederlander het kampioenschap zelfs al ruim vóór de seizoensfinale kunnen veiligstellen.

Verstappen moest het in 2025 doen met een Red Bull die niet langer de dominante auto van voorgaande jaren was. De viervoudig wereldkampioen leek halverwege het seizoen weinig kans te maken op een vijfde titel, maar wist McLaren en titelrivaal Lando Norris toch tot de allerlaatste race onder druk te zetten. Uiteindelijk kwam Verstappen twee punten tekort om Norris van de wereldtitel af te houden.

De Nederlander liet eerder al doorschemeren dat hij met de McLaren eenvoudig kampioen zou zijn geworden. Een mening die Palou volledig deelt. “Als Max Verstappen in 2025 in de McLaren had gereden, was hij twee maanden voor het einde van het seizoen wereldkampioen geworden,” zegt Palou in gesprek met Mundo Deportivo. “Daar ben ik absoluut van overtuigd. Max is volgens mij de enige coureur op de grid die tot zoiets in staat is.”

Contractueel conflict

Palou, viervoudig IndyCar-kampioen en winnaar van de Indianapolis 500, heeft zelf beperkte ervaring in de Formule 1. In 2022 reed hij een vrije training voor McLaren tijdens het raceweekend in Austin. Een mogelijke verdere samenwerking strandde later na een contractueel conflict rond zijn IndyCar-toekomst.

Desgevraagd of hij zelf met de McLaren van 2025 competitief had kunnen zijn, blijft Palou voorzichtig maar zelfverzekerd. “Zou ik wereldkampioen zijn geworden met zo’n goede auto als de McLaren? Dat zullen we nooit weten, maar ik geloof in mijn eigen kunnen, dus dan moet ik eigenlijk ja zeggen,” aldus de Spanjaard. “Ik heb echter maar één F1-weekend gereden, dus het is moeilijk om daar echt iets zinnigs over te zeggen.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)