Oud-coureur Gerhard Berger heeft zich gevoegd bij de lange lijst experts die ook in 2024 een dominant jaar van Max Verstappen (“hongerig”) en Red Bull (“stabiel”) verwachten. De Oostenrijker roemt de kwaliteiten en instelling van de Nederlander en diens team.

“Verstappen en Red Bull vormen een ijzersterke combinatie, iedereen is vol vertrouwen binnen het team, er is stabiliteit en de reglementen zijn ook niet veranderd”, stelt Berger in gesprek met La Gazetto Dello Sport. De voormalig coureur van onder meer Ferrari denkt dan ook dat de dominantie van 2023 een vervolg krijgt in 2024.

Dat, zegt Berger, is ook de verdienste van Verstappen zelf. “Het meest indrukwekkende aan hem is hoe hongerig hij blijft in de jacht op overwinningen. Daar komt nog bij dat hij nooit fouten maakt. Ondanks zijn jonge leeftijd (26, red.) is hij al heel ervaren en weet hij in elke situatie wat hij moet doen, zowel op als naast de baan.”

De Oostenrijker is niet de eerste oud-coureur en Formule 1-kenner die zulke lovende woorden spreekt over Verstappen en Red Bull. Maar kan de concurrentie enig succes in 2024 dan vergeten? Zo ver wil hij niet gaan. “Verstappen blijft de man met een groot voordeel, maar ik verwacht wel dat Mercedes, Ferrari en McLaren dichter bij hem en Red Bull komen.”

Erbij, maar er dus niet vóórbij, aldus Berger. “De tijd zal het leren.”

