George Russell zit in de put na de Grand Prix van Canada. Een technisch probleem gooide zijn race in de prullenbak, maar het werd er niet beter op toen hij op Circuit Gilles Villeneuve ook nog eens vol in conflict kwam met zijn eigen teamgenoot Kimi Antonelli. In de nieuwe aflevering van Formule 1 Paddockpraat bijten verslaggever Frank Woestenburg en coureur Jeroen Bleekemolen er meteen hun tanden in.

Woestenburg trapt af met een rake typering. “Russell heeft de uitstraling van een of andere Britse aristocraat.” En daar zit hem nou precies het probleem, vindt Bleekemolen. Want na zijn uitvalbeurt verscheen Russell keurig voor de camera om alles haarfijn uit te leggen, inclusief de observatie dat ‘de goden hem niet in dit gevecht willen hebben.’ Bleekemolen is er kort over: “Ja, hou lekker op. Dat wil je helemaal niet zien. Hup, vuist op tafel!”

Woestenburg herkent het patroon. Russell verwoordt alles perfect, geeft toe waar het op staat, blijft beschaafd en dat is precies wat hem onderscheidt van de kampioenen die hij probeert te verslaan. “Wat Max en Kimi ook hebben, is dat vuur in de ogen. En hij is een beetje de Britse diplomaat.” Bleekemolen ziet een coureur die de middelen heeft om te winnen: beste auto, beste motor, maar lijkt vast te zitten in zijn eigen hoofd. “Ik denk dat hij een beetje gebroken is.”

