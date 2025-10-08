Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat Michael Schumacher zijn eerste wereldtitel met Ferrari veroverde en de Italiaanse renstal terugbracht aan de top. In de podcast Formule 1 Paddockpraat blikken coureur Jeroen Bleekemolen en verslaggever Frank Woestenburg terug op dat bepalende moment in de F1-geschiedenis.

“Hij was natuurlijk een icoon,” zegt Bleekemolen. “Je keek echt op naar zo’n man die de sport overnam. Inmiddels hebben Hamilton, Vettel en Verstappen dat ook gedaan, maar bij Schumacher was het bijzonder omdat hij dat met Ferrari deed. Alonso en Vettel hebben het later geprobeerd, en zelfs Hamilton nu, maar geen van hen slaagde erin om daar wereldkampioen te worden.”

Juist dat maakt Schumachers prestatie volgens Woestenburg extra indrukwekkend. “Daardoor krijgen die titels van Schumacher met terugwerkende kracht wel iets mythisch. Hij maakte van een dolend team een kampioensteam, veranderde de hele cultuur en won vervolgens vijf titels op rij. Dat doet niemand hem na.”

Schumacher grotere impact dan Hamilton

De vraag is dan ook: hebben Schumachers titels bij Ferrari meer waarde dan die van Hamilton bij Mercedes? Bleekemolen vindt van wel. “Hij heeft dat hele team naar zijn hand gezet en de juiste mensen om zich heen verzameld. Dat is gewoon knap. En je ziet dat Max Verstappen dat nu ook bij Red Bull heeft gedaan, dus in die zin is het vergelijkbaar.”

Welke succesvolle coureur lijkt anno 2025 het meest op Schumacher? Woestenburg hoeft niet lang na te denken. “Verstappen. Net als Schumacher durft hij drastische keuzes te maken. Hij gelooft ergens in en gaat daar vol voor. Hamilton laat het iets meer op zich afkomen, en bij een team als Ferrari werkt dat meestal niet.”

