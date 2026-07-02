Cadillac verschijnt komend weekend tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië met een speciale kleurstelling. De Amerikaanse renstal kiest op Silverstone voor een opvallende Stars and Stripes-livery ter ere van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag op 4 juli, die dit jaar samenvalt met het Formule 1-weekend.

De aangepaste livery is uitgevoerd in de rood-wit-blauwe kleuren van de Amerikaanse vlag en is voorzien van de kenmerkende sterren en strepen. Niet alleen de auto’s krijgen een nieuw uiterlijk; ook de helmen van de coureurs, de teamkleding en de aankleding van de garage staan volledig in het teken van de Verenigde Staten.

Volgens CEO Dan Towriss is de speciale kleurstelling bedoeld om de Amerikaanse identiteit van het team te benadrukken. “Het weekend van 4 juli is voor ons een mooi moment om te laten zien dat we de Verenigde Staten vertegenwoordigen op het wereldtoneel van de Formule 1. Tegelijkertijd willen we nieuwe doelgroepen kennis laten maken met de sport en onze passie delen.”

Cadillac hoopt op revanche

Naast de feestelijke livery hoopt Cadillac in Silverstone ook sportief een stap vooruit te zetten. De Amerikaanse formatie kende vorige week in Oostenrijk een moeizaam raceweekend, al ziet teambaas Graeme Lowdon voldoende aanknopingspunten voor verbetering.

“De Grand Prix van Oostenrijk was een uitdagend weekend, maar elk team maakt zulke momenten mee”, zegt Graeme Lowdon. “We hebben hard gewerkt om de problemen op te lossen. De updates die we in Spielberg introduceerden waren positief en ons doel is nu om in Silverstone een foutloos weekend af te werken, zodat we het maximale uit de auto kunnen halen. We blijven leren, stappen zetten en ons als team ontwikkelen.”

Marking the moment in full color.



With this year’s British Grand Prix taking place over Fourth of July weekend, we’re paying tribute to our American roots 🇺🇸 pic.twitter.com/N6GU1ML33R — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) July 1, 2026

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.