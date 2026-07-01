Met Lando Norris, George Russell, Oliver Bearman en Arvid Lindblad (half Brits/half Zweeds) telt de Formule 1-grid vier Britten. Lando Norris is zonder twijfel de populairste van het stel, Russell de minst populaire, zeker internationaal. De laatste bevindt zich momenteel bovendien in een heel lastig parket.

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