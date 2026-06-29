Na iedere Formule 1-race deelt Jeroen Bleekemolen in zijn column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: de pole die George Russell pakte, terwijl er een gele vlag hing. De FIA geeft daarmee volgens een boze Jeroen een verkeerd signaal af aan jonge coureurs.

Ik was en ben er flink pissig om. Onzin, dát vind ik het. Het kán niet, en ik vind het niet normaal. Dat alles was wat ik zaterdag meteen al dacht over die pole ‘onder geel’, en zondag nog steeds. En ik vind het eerlijk gezegd verbazingwekkend dat ik niemand, ook niet de F1-analisten, erover gehoord heb. En nee, het lag niet aan George Russell: die maakt handig gebruik van de regel. Het gaat me júist over die regel en wat voor signaal de FIA afgeeft aan jonge coureurs.

Belachelijk

Want het is nu zo dat ze met één regel aanmoedigen dat je bij één gele vlag dan maar ‘gewoon’ het gas erop moet houden en misschien een klein beetje moet liften, maar verder niet. En je dan zo dus een pole position kunt pakken… Dat klopt écht niet, ik vind daar wat van. Ik maak me daar druk om.

Want hoe ga je dit aan bijvoorbeeld jonge coureurs in Formule 4 uitleggen? Die kijken allemaal naar die Formule 1-coureurs. Dus nu moet een engineer van een Formule 4-team gaan zeggen tegen z’n coureur: ‘Er is een gele vlag, maar ga gewoon pushen, dan een klein beetje liften en daarna weer vól pushen en dan pak je misschien wel pole…’

Kom op, nou. Dat kan toch niet?

En daar komt nog wat bij: Max Verstappen ging er heel raar af. Voor hetzelfde geld lag daar olie en kwam de crash daardoor. Achteraf weten we dat de vleugel te laat dichtging, maar het zag er heel raar uit. En ook al lift je dan een beetje: als er olie zou liggen, klap je er nog steeds bovenop. Dus het element van ‘een klein beetje hoeven liften en that’s it’, nee, die regel moet gewoon wég uit de regelboeken!

En ik snap dat het vervelend is als je in kwalificatierondje zit en er is geel en je mist de pole. Maar je zou echt gewoon flink, of zelfs helemaal, van het gas af moeten. Laat ze het maar concreet maken. Niet zoals Russell deed (en volgens de regels mocht), namelijk ‘een beetje’. Nogmaals: hij interpreteerde de regel goed, dat is slim van hem. Maar de regel op zich is gewoon compleet belachelijk.

Ik word weer pissig als ik er aan denk.

Oneerlijk

En nog iets: helemaal met deze nieuwe Formule 1-auto’s is de regel ook nog oneerlijk. Want ga maar na: dan ga je dus onder geel eventjes liften, laad je daardoor meteen meer op. En heb je nog meer vermogen ook. Zo zag je ook hoe megasterk Russell de laatste bocht uit kwam. Daar pakte hij ook nog een tiende. Tja, ik vind dat niet oké. Sowieso vind ik in de basis dat je bij een crash in een snelle bocht dubbelgeel moet uithangen.

Het is gewoon aan alle kanten fout wat er gebeurd is.

En ja, nu is iedereen het alweer half of misschien wel geheel vergeten. Maar het zit bij mij diep. Ik vind het niet normaal dat je onder geel gewoon naar pole position kunt rijden. Dat is gewoon niet oké en geen goed voorbeeld voor jonge coureurs.

Verstappen

Goed, Max Verstappen deed ondanks de crash gelukkig zondag wel mee in de race. En hoe. Hij zat er goed bij, sterker nog: hij had een auto waarmee hij gewoon meedeed om de zege. Misschien had hij zelfs wel kunnen winnen als ze een paar ronden eerder naar binnen waren gegaan. Maar dan nog, Max slaagt er dan toch weer in om mee te doen. Hij is gewoon zó goed, we hebben het al vaker gezegd. En ik denk zelfs dat hij ook dit seizoen toch nog wel heel ver gaat komen nog met die Red Bull.

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