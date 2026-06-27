Hoe meet je talent in Formule 1? Hoe weet je nu werkelijk hoe goed iemand is in een sport waarin coureurs altijd afhankelijk zijn van hun team en materiaal? Waar begint het optreden van een dominante coureur en waar gaat het over in een auto die niet te verslaan is? En wat is de rol van technische reglementen op hoe sterk een rijder presteert? Het zijn van die vragen waar we allemaal mee worstelen en vooral nu dat Kimi Antonelli ineens bovenaan bijna elke sessie prijkt.

Loading Lees direct verder Ontdek het RaceReport en alle exclusieve verhalen van FORMULE 1 Magazine al vanaf 1 euro per week. ✓ Na elke Grand Prix een nieuw RaceReport én toegang tot vorige RaceReports ✓ Alle FORMULE 1 Magazine edities digitaal ✓ Te delen met 2 naasten (via de Mijn Magazines-app) al abonnee? log hier in en lees verder Dat is vervelend! Je kunt dit artikel alleen lezen met een FORMULE 1 Magazine abonnement. Dit kan, voor slechts 1 euro per week.



Start direct met lezen → Al abonnee? Log hier in en lees verder | Of klik hier om het abonnementsnummer te koppelen. Er gaat iets mis Opnieuw inloggen Wilt u opnieuw inloggen