Hoe meet je talent in Formule 1? Hoe weet je nu werkelijk hoe goed iemand is in een sport waarin coureurs altijd afhankelijk zijn van hun team en materiaal? Waar begint het optreden van een dominante coureur en waar gaat het over in een auto die niet te verslaan is? En wat is de rol van technische reglementen op hoe sterk een rijder presteert? Het zijn van die vragen waar we allemaal mee worstelen en vooral nu dat Kimi Antonelli ineens bovenaan bijna elke sessie prijkt.
Column Nelson Valkenburg: ‘Max en Lewis genieten van Antonelli, is dit de beste graadmeter?’
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