Michael Schumacher heeft veel verschillende teamgenoten gehad en bijna allemaal legden ze zich neer bij een rol als ’tweede coureur’. Wie dat niet wilde, kon een eventueel contract bij Ferrari bijvoorbeeld eind jaren negentig, begin deze eeuw nagenoeg vergeten. Zoals David Coulthard.

Negen seizoenen reed hij voor McLaren, maar toch was hij bijna teamgenoot van Schumacher geweest. “Het scheelde weinig”, aldus Coulthard in de podcast die hij samen met voormalig F1-teambaas Eddie Jordan maakt. “Ik heb in die tijd gesprekken gevoerd, zo ontmoette ik Jean Todt (destijds teambaas bij Ferrari, red.) in zijn appartement in Parijs. Dat ging over de mogelijkheid om voor Ferrari te rijden.”

Een akkoord bleef uit. “Het contract dat ik kon tekenen, was er een als tweede rijder. Ik wilde alleen ergens anders tekenen als ik gelijke kansen zou krijgen. Maar dit contract betekende dat ik aan de kant zou moeten als ik vierde lag en Michael bijvoorbeeld vijfde, of zelfs als ik aan de leiding lag.”

Uiteindelijk bleef Coulthard bij McLaren, waar hij van 1996 tot en met 2004 dertien keer een Grand Prix won. Een titel bleef uit, naast Shumacher was ook teamgenoot Mika Häkkinen was hem meermaals de baas in het WK. “Maar in tegenstelling tot Ferrari gaf McLaren ons als coureurs wel gelijke kansen.”

