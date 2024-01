Volgens Damon Hill, oud-wereldkampioen en Formule 1-analist, is Fernando Alonso alle rivalen op de grid nog steeds een stap voor. De Brit claimt dat de coureur van Aston Martin ‘een ongelooflijk zesde zintuig heeft voor wat er om hem heen gebeurt, zowel politiek als tactisch in een race’.

Fernando Alonso begint over ruim een maand aan zijn 21e (!) seizoen in de Formule 1. Damon Hill noemt het in de Sky Sports F1 Podcast verbazingwekkend dat de inmiddels 42-jarige Alonso in al die jaren slechts tweemaal wereldkampioen is geworden (in 2005 en 2006) gezien het enorme talent dat hij heeft. Afgelopen seizoen eindigde hij met Aston Martin liefst achtmaal op het podium. Zijn teamgenoot Lance Stroll slaagde daar geen enkele maal in.

“Ik denk dat er veel goodwill is voor Fernando. Hij is iemand die constant presteert, een slimme coureur en het is vermakelijk om tijdens, maar ook na de races naar hem te luisteren,. Zijn commentaar is vaak hilarisch en je weet dat hij je altijd een stap voor is. Hij heeft een ongelooflijk zesde zintuig voor wat er om hem heen gebeurt, zowel politiek als tactisch in een race”, zo steekt Hill de loftrompet over Alonso.

Volgens Hill dwingt Alonso bij alle coureurs op de grid enorm veel respect af. “Iedereen ziet hem altijd een een kanshebber en als iemand met wie je niet lichtvaardig moet omgaan.”