Het sim-racen en de Formule 1 zijn verschillende werelden die steeds meer naar elkaar toegroeien. De nieuwste F1-game van EA Sports is daar een goed voorbeeld van. Met Lee Mather, creative director van EA Sports, en Stuart Campbell, senior art director F1, blikken we vooruit naar de F1-game van de toekomst. ‘We gaan te werk als een echt Formule 1-team’.

In de dubbeldikke special Het Jaar van Max van FORMULE 1 Magazine staat een groot interview met Mather en Campbell over de F1-game F1 23.

Lees hieronder alvast een passage uit het artikel, zoals het in het magazine staat.

De ontwikkelingen gaan zo snel, zeker in de game-industrie. Enig idee hoe de Formule 1-game er over pakweg tien jaar uitziet?

Mather: “De simulatie zal nog vele malen nauwkeuriger worden, omdat alles uiteindelijk aankomt op rekenkracht. En de AI-toepassingen zullen nog verder verbeteren naarmate ze meer kennis- en geheugencapaciteit krijgen.”

Campbell: “Vanuit visueel perspectief proberen we uiteindelijk een zo authentiek mogelijke weergave van de sport te realiseren. Ik vermoed dat we nog veel meer gebruik gaan maken van openbare scanbronnen en LIDAR-technologie voor de circuits. LIDAR (LIght Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging, red.) is een technologie die werkt met laserpulsen en daardoor bijvoorbeeld veel nauwkeuriger dan laser radar. Daarnaast wordt de belichtingstechnologie steeds beter. Het is de volgende stap, die concreet gezegd deuren opent naar meer dynamische interacties met voertuigen en omgevingen. Dus ik zie in de toekomst een nog betere weergave van schades en betere interacties tussen auto’s en de omgevingen.”

Mather: “Het wordt straks bijna echter dan de realiteit.”

Max Verstappen als ambassadeur van F1 23

Lees de volledige reportage over F1 23 in het dubbeldikke Jaar van Max. In het verhaal gaat het onder andere ook nog over de commerciële samenwerking die EA Sports heeft met Max Verstappen als ambassadeur van de game.

