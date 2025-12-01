Het Formule 1-seizoen krijgt zondag in Abu Dhabi een zinderende apotheose met nog drie kanshebbers op de wereldtitel. Wie gaat het worden: Lando Norris, Oscar Piastri of toch Max Verstappen? Deze week tellen we af met drie vragen aan bekende landgenoten van binnen en buiten de sport. Vandaag deel 1: oud-schaatskampioene Marianne Timmer, die sinds kort zelfs haar eigen sieradenlijn (Flamore ’98) heeft. “Als Max zich echt boos maakt, is alles mogelijk.“

– Hoe heb je het Formule 1-seizoen tot nu toe gevolgd?

“Met veel interesse, maar wel zijdelings, omdat ik niet altijd in de gelegenheid ben om te kijken. Maar ik vind het wel oprecht een fascinerende sport. De focus in de Formule 1 ligt altijd op de coureurs, die staan in de schijnwerpers, maar op de achtergrond dragen bij alle teams honderden mensen met net zoveel passie en toewijding bij aan de prestaties op de baan. Dat aspect intrigeert me enorm. Ik ben dit seizoen ook bij de Dutch GP in Zandvoort geweest. Wat een uniek evenement is dat! Dus ja, ik volg de sport zeker!”

– Wie wordt er wereldkampioen?

“Max! Hij is gewoon een sporter van de buitencategorie. Zoals hij rijdt, laat hij zijn rivalen er vaak uitzien als kleine jongetjes. Ik vind dat iedere keer weer heel bijzonder om te zien. Max is ook iemand die altijd zijn hoofd koel houdt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Lando Norris. Tuurlijk, Max staat in de WK-stand nu nog twaalf punten achter, maar als hij zich echt boos maakt, is alles mogelijk en is hij tot speciale dingen in staan. Iemand als motorcrosser Jeffrey Herlings heeft dat ook een beetje. Die zie je soms over een heuvel jumpen met zijn motor en door de lucht vijf man passeren, onvoorstelbaar ook.”

– Hoe ga je zondag de finalerace in Abu Dhabi kijken?

“In Thialf, haha. Ik ben bij de World Cup schaatsen aanwezig als gast van Team IKO om naar de wedstrijden te kijken en wat interviewtjes te doen. Maar tussendoor ga ik zeker naar Formule 1 kijken, dat wil ik absoluut niet missen.”

Marianne Timmer werkt aan haar eigen sieradenlijn Flamore ’98.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Lees het volledige interview met Jos Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.