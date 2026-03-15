China heeft gesproken en verslaggever Frank Woestenburg praat je in de podcast Formule 1 Paddockpraat helemaal bij vanuit de paddock in Shanghai. Kimi Antonelli wint de Grand Prix op zijn 19e, de op één na jongste racewinnaar ooit. Mercedes domineert, Hamilton staat eindelijk op het podium voor Ferrari. En Verstappen? Die viel uit. In deze aflevering bespreken we alles wat er mis ging, wat er goed ging, en wat dit betekent voor het nog prille kampioenschap.

