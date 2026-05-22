De openingsfase van de 24 uur van de Nürburgring was spektakel pur sang. Crashes, aanrijdingen, volle tribunes. Maar volgens Jeroen Bleekemolen is dat helemaal geen nieuws. “Dit gaat er eigenlijk altijd al zo aan toe”, zegt hij in Formule 1 Paddockpraat. “Tien jaar geleden of toen ik hem won gingen we ook al zo hard van start.”

Het verschil dit jaar? Max Verstappen. De aanwezigheid van de viervoudig wereldkampioen trok een nieuw publiek naar het iconische circuit, en dat was bij de fans ook voelbaar. Bleekemolen keek zijn ogen uit. “Ik vond ook wel apart om te zien dat de Duitse fans super enthousiast waren dat hij meedeed. Die zijn niet allemaal voor een Duitse coureur zoals Hülkenberg ofzo. Ze vonden het gewoon fantastisch dat Max deelnam.”

De Nürburgring heeft altijd zijn eigen publiek gehad. Kenners, liefhebbers, kampeerders op de heuvels. Maar Verstappen bracht daar iets nieuws bij: de F1-wereld keek mee. “Nu hebben veel meer mensen naar zo’n wedstrijd gekeken”, aldus Bleekemolen. “De aandacht lag er nu veel meer op omdat Max meereed. Dat is fantastisch voor de sport.”

