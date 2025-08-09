Ze sleutelen tot diep in de nacht, leven op koffie en adrenaline en dromen van perfecte rondetijden. Nee, het gaat hier niet over een Formule 1-team in aanloop naar de Dutch GP, maar over een groep Delftse studenten met minstens zoveel toewijding. Welkom in de wereld van Formula Student.

Formula Student is de grootste mondiale ontwerp- en engineeringcompetitie en bestaat wereldwijd uit liefst achthonderd teams. Zie het als dé kraamkamer voor de nieuwe lichting engineers die in de internationale autosport furore gaan maken. Jaarlijks moet elk team met een nieuwe groep studenten vanaf scratch een compleet nieuwe auto bouwen. Wanneer deze gereed is, nemen de teams het tegen elkaar op tijdens een van de vele Formula Student-competities.

In Delft wil het team dit jaar hoge ogen gooien met de DUT25 (Delft University Team), zoals de nieuwste bolide is gedoopt. “Om dit echt goed voor elkaar te krijgen, werken we met een enorm heftige deadline. De studenten zijn hier in de loods 24/7 bezig met het project”, zegt Renee Roozen, teammanager van dit project. “Zie ons als een soort mini-F1-team. We hebben dan wel geen miljoenen te besteden, maar qua mindset en het zelf bouwen van een wagen komt het wel aardig overeen.”

Dat deze mindset doeltreffend is, blijkt wel uit het feit dat veel oud-leden van het Delftse Formula Student-team zijn doorgestroomd naar de Formule 1. “We hebben mensen bij vrijwel elk team”, zegt Chief engineer Tim Guezen trots. Zelf hoopt hij binnenkort naar Sauber te gaan. Renee Roozen vult aan: “Dit jaar gaan er weer mensen naar Racing Bulls en Aston Martin. Ik heb zelf eerder bij Red Bull gewerkt, maar ben teruggekeerd naar Formula Student omdat ik het zo miste. Maar ik zag in Milton Keynes dat bijna alle stagiairs Formula Student-ervaring hadden. En zelfs daar in die groep merkte je dat Delft echt een naam heeft opgebouwd.”

