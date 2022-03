De Formule 1 wacht op informatie van lokale autoriteiten nadat er nabij het Jeddah Corniche Circuit een explosie plaatsvond bij een faciliteit van oliegigant, en F1-partner, Aramco. Zodra de Formule 1 meer informatie heeft, zal het beslissen of er stappen ondernomen moeten worden.

Tijdens de eerste vrije training begonnen er beelden op sociale media te circuleren van een faciliteit van oliegigant Aramco, partner van de Formule 1, die in brand stond. Het ging vermoedelijk – de berichten zijn nog onbevestigd – om een raketaanval van de Houthi-rebellen op het gebouw dat op zo’n tien kilometer van het Jeddah Corniche Circuit staat. Persbureau AP meldt dat de Houthi’s de aanval hebben opgeëist. De afgelopen dagen zijn meerdere faciliteiten van Aramco in Saoedi-Arabië doelwit geweest van raketaanvallen.

De Formule 1 heeft nu in een verklaring laten weten dat ze op informatie van de lokale autoriteiten over de oorzaak hiervan wachten. Pas daarna wil het kijken of er eventuele stappen ondernomen moeten worden. “We wachten op verdere informatie van de lokale autoriteiten over wat er precies is gebeurd”, laat een woordvoerder van de Formule 1 weten. Voorlopig is het programma nog niet aangepast: de Formule 2-kwalificatie op het circuit ging gewoon door. De tweede vrije training van de Formule 1 gaat om 18:00 uur Nederlandse tijd van start.

Update 18:00 uur: De Formule 1-coureurs en teambazen hebben vlak voor de tweede vrije training een vergadering met de F1-top gehad. Daar is nog niks besloten over het vervolg van het weekend. VT2 is met vijftien minuten uitgesteld vanwege de vergadering, die voor wat vertraging zorgde in de garages. Volgens de laatste geruchten gaat er na de tweede vrije training nog een meeting plaatsvinden.