Circuit Zandvoort is voor velen een magische plek. Maar zelden bracht het iemand meer levensgeluk dan fotograaf Chris Schotanus. Fijne jeugd, mooie hobby, gelukkig gezin, levenslange vriendschappen én werk. Over verliefd zijn op Zandvoort, en meer.

In de speciale Dutch GP-bijlage bij editie 12 van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid interview met Chris Schotanus over zijn liefde voor Zandvoort en Formule 1. Lees hieronder alvast een passage uit het interview.

Van Prins Bernhard junior en Robert van Overdijk tot Jan Lammers, Tom en Tim Coronel, de familie Bleekemolen, Rob Slotemaker, Hans Ernst en ga zo nog maar even door. Aan bekende namen die je aan Circuit Zandvoort koppelt, geen gebrek. En Chris Schotanus? Bij het grote publiek minder bekend, maar niet minder ‘kind van Zandvoort’. Integendeel, Schotanus heeft prachtige verhalen in woord én beeld over wat hij ‘zijn speeltuin’ noemt.

“Als autosportfotograaf is het hier geweldig. Dit circuit is zo bijzonder, de karakteristieken en eigenschappen, ook de veranderingen aan het circuit door de jaren heen. Het is prachtig om foto’s te maken, ik doe het nog elke dag met plezier. Of dat nu tijdens de Formule 1 Grand Prix is of op andere dagen; ik woon vlakbij, ben zó op het circuit en er is altijd wat te zien, te doen, te beleven. En dus te fotograferen.”

‘Een gulden voor een foto’

Van races tot cursusdagen of bedrijfsuitjes en trainingen – Schotanus schiet zijn plaatjes met evenveel plezier. “In weer en wind.” Zie daar, de passie voor autosport. Voor fotografie. Voor de combinatie vooral van beide. En als Schotanus praat over Circuit Zandvoort maakt zijn hart een sprongetje.

Glimlachend vertelt Schotanus hoe het er vroeger op Circuit Zandvoort aan toe ging met de fotografie. “Toen ik een jaar of 14 was, verkocht ik voor het eerst een foto aan een coureur. Die vroeg: ‘Wat wil je ervoor hebben?’ Ik zei: ‘Een gulden’. Hij zei: ‘Is goed’. Maar toen dacht ik: als ik nou eens twee gulden vraag, dán kan ik door die ene verkochte foto een nieuw rolletje kopen. Zo begon het allemaal.”

