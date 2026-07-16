Franco Colapinto was donderdag misschien wel de meeste blije coureur in de paddock, met dank aan de overwinning van Argentinië in de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De Alpine-coureur kijkt nu al uit naar de finale tegen Spanje, zondag. “Ik ben dan misschien wel nerveuzer dan voor de race.”

Dat laatste betekent niet dat Colapinto de Grand Prix van België niet serieus neemt. Integendeel, dát doet hij zeker. Maar op de race heeft hij zelf nog invloed, op de finale van het WK voetbal en het succes van Argentinië natuurlijk niet. Zie daar, de verklaring voor de zenuwen.

‘Heel erg trots’

“Ik ben hoe dan ook ontzettend trots op Argentinië”, vertelt Colapinto. “De manier waarop het team het land vertegenwoordigt en hoe het team laat zien wat het betekent om Argentijn te zijn, is echt indrukwekkend. Het was een wedstrijd vol emoties.”

Hij vervolgt: “De laatste twintig minuten van de halve finale waren ontzettend spannend.” De door hem gehoopte zege kwam er uiteindelijk. Met een finale tegen Spanje tot gevolg. “Spanje en Argentinië in de finale, dat is misschien wel de mooiste eindstrijd die je je kunt wensen. We zijn allebei Latijnse landen, spreken dezelfde taal en hebben veel overeenkomsten. Dat maakt het extra speciaal.”

De halve eindstrijd keek Colapinto woensdag onder meer samen met vrienden en familie en zelfs zijn voormalige Italiaanse engineer. En de finale? “Waarschijnlijk kijk ik die gewoon hier in België.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.