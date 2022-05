Geen tweede race in Singapore, geen race in Qatar. De vrijgekomen plek op de Formule 1-kalender na de afgelasting van de Russische Grand Prix wordt niet opgevuld, dat heeft FOM bekendgemaakt.

De Grand Prix in Sotsji had op 25 september moeten plaatsvinden maar werd na de Russische invasie in Oekraïne geschrapt. Er werd druk gespeculeerd over vervanging waarbij Singapore en Qatar voornamelijk werden genoemd maar beiden zijn onhaalbaar gebleken. Opties in Europa zijn logistiek en financieel niet mogelijk.

Met de beslissing worden er dit jaar dus geen 23 maar 22 races verreden. Na de zomerstop vormen België (28 augustus), Nederland (4 september) en Italië (11 september) een triple header. Na twee weken rust wordt het WK vervolgd met races in Singapore (2 oktober) en Japan (9 oktober). Kijk hier voor de volledige F1-kalender.