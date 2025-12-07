Rechtstreeks vanuit de paddock in Abu Dhabi blikt onze verslaggever Frank Woestenburg terug op de spectaculaire ontknoping van het F1-seizoen! Terwijl Max Verstappen de overwinning grijpt op het Yas Marina Circuit, is alle aandacht gericht op Lando Norris. De Brit finisht als derde, genoeg om zich tot wereldkampioen 2025 te kronen. We bespreken de emotionele reactie van Norris, de halfbakken actie van Tsunoda en brengen de laatste reacties vanaf het circuit. Dit en meer in deze update!

