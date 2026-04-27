Jos Verstappen heeft een gezondheidsupdate gegeven na zijn zware crash tijdens de Rally van Wallonië zaterdagochtend. De voormalig Formule 1‑coureur sloeg samen met zijn copiloot Jasper Vermeulen over de kop tijdens de openingsklassementsproef van het weekend (zie ook de video hieronder), maar beide inzittenden kwamen zonder verwondingen uit het incident.

Het ongeval vond plaats op een verraderlijke rechterbocht in de Belgische rally, waar Verstappen deelnam aan een wedstrijd van het Belgisch Rallykampioenschap. De Skoda Fabia RS Rally2 raakte van de weg en kwam na contact met een paal ondersteboven tot stilstand. Jos Verstappen: “Het was een rechterbocht die ik in de vierde versnelling moest nemen. Het was stoffig en er lag grind op het wegdek. Ik denk dat ik iets te snel de bocht inging en aan het einde brak de auto uit.”

‘Blij dat we er goed vanaf zijn gekomen’

Volgens Verstappen werd de auto na het uitbreken de kant op geslingerd. “Toen raakten we een paal. Die draaide de auto rond en daarna kwamen we op het dak terecht.”

De vader van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen benadrukte vooral dankbaar te zijn voor de veiligheid van de moderne rallyauto’s. “Het belangrijkste is dat Jasper en ik veilig uit de auto zijn gekomen. Het was een harde klap, maar dit laat opnieuw zien hoe veilig deze auto’s zijn. Ik ben blij dat we er goed vanaf zijn gekomen.”

Bekijk hieronder de beelden van de crash van Jos Verstappen in de Rally van Wallonië:

