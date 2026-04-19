Christopher Haase heeft zondag samen met Alexander Sims en Ben Green de tweede kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring op zijn naam geschreven. De Duitser kende bovendien een spectaculair gevecht met Max Verstappen in de openingsfase van de vier-uursrace. Vanwege schade aan de auto eindigden Verstappen en zijn teamgenoot Lucas Auer als 39e.

Haase, uitkomend in de Audi R8 LMS GT3, trof Verstappen in de Mercedes-AMG GT3 al vroeg in de race. Beide coureurs zetten direct druk op Dennis Marschall. Verstappen sloeg als eerste toe en verschalkte in één move zowel Marschall als Haase. De Audi-coureur liet het daar niet bij zitten en opende direct de aanval op de viervoudig wereldkampioen van Red Bull.

Daarna volgde een sensationeel wiel-aan-wiel gevecht. Haase en Verstappen reden meermaals zij-aan-zij door de bochten van de Nürburgring, maar Verstappen hield telkens knap stand. Na een uur kwam er voor Haase een einde aan zijn stint. Verstappen reed nog een half uur door, maar moest zijn auto vervolgens parkeren met schade (een kapotte splitter aan de voorzijde). De reparatie nam veel tijd in beslag. Uiteindelijk stapte Auer weer in, hij werd als 39ste afgevlagd.

