Hij leidt met nog 25 van de tweehonderd ronden te gaan een van ’s werelds beroemdste races. Maar tegen de potentere bolide van Josef Newgarden blijkt ook de Hoofddorper, die voor 350.000 toeschouwers uiteindelijk op vier seconden van de winnaar knap negende wordt, niet opgewassen.

De 108e editie van de Indy 500 zal de boeken ingaan als een spannende. Liefst zestien verschillende coureurs rijden er in de uitputtingsslag op kop, onder wie Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout. Hij houdt zich als kopman van het ‘kleine’ raceteam van Ed Carpenter knap staande in het grote veld, maar zijn Chevrolet mist simpelweg topsnelheid zoals in de slotfase blijkt als de prijzen worden verdeeld.

De finale draait uit op een duel tussen de Mexicaanse publieksfavoriet Pato O’Ward en Josef Newgarden, vorig jaar bij zijn twaalfde deelname aan het spektakelstuk voor het eerst winnaar. O’Ward lijkt met nog twee ronden te gaan de felbegeerde trofee op te halen. Een alles-of-niets poging van zijn Amerikaanse rivaal betaalt zich echter alsnog uit. Daardoor wordt hij na Helio Castroneves (2001 en 2002) de eerste coureur die de Indy 500 twee keer op een rij (back-to-back) wint. “Eerst moest ik er twaalf jaar op wachten, nu twaalf maanden”, jubelt Newgarden, die een winnaarscheque van bijna vier miljoen dollar tegemoet kan zien.