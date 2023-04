Ze zijn er in alle soorten, maten en prijscategorieën. Maar de Britse firma Prodrive, het auto- en technologiebedrijf van voormalig Formule 1-teambaas David Richards, beweert de misschien wel mooiste ooit te hebben gebouwd. Daar hangt ook een stevig prijskaartje aan.

Het is een groeimarkt sinds de wereldwijde coronapandemie en de steeds maar stijgende populariteit van Formule 1. Racesimulatoren zijn de afgelopen jaren in veel (ook Nederlandse) huishoudens gemeengoed geworden. Voor een bedrijfsuitje wordt tegenwoordig een middagje of avondje simracen bij een van de vele aanbieders geboekt.

Prodrive speelt daar nu handig op in. In samenwerking met het Britse ontwerpbureau Callum heeft het een moderne simulator gebouwd, die aan alle noodzakelijke wensen van de liefhebber en connaisseur voldoet. Daarnaast ziet het meubelstuk er volgens het persbericht nog mooi uit ook. “Het ontwerp intrigeert”, stelt Ian Callum van de gelijknamige firma. “Gaming en esports hebben de laatste jaren een enorme vlucht genomen”, vult Richards, voormalig F1-teambaas van BAR Honda, aan. “Ik wilde iets ontwikkelen dat technologie en modern ontwerp samenbrengt, een meubelstuk dat je in je huis niet hoeft te verstoppen maar met trots kunt laten zien. Zoals bijvoorbeeld een mooie piano.”

Het stuur en de cockpit van de simulator van ruim €50.000. FOTO’s: Prodrive

De monocoque van de simulator is gemaakt van carbon, net als de flippers van het stuurwiel en de elektrisch verstelbare pedalen. De software is geleverd door Assetto Corsa, het stoeltje door Cobra Nogaro Street. Er wordt een hoofdtelefoon van Bowers & Wilkens, de PX7, bijgeleverd. Allemaal topnotch. De simulator is 3.30 meter lang, 1.35 meter hoog en 1.23 breed (inclusief twee schermen). Voor de liefhebber: de vraagprijs is € 55.398, exclusief btw en verzending.