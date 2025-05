Franco Colapinto krijgt slechts vijf races om zich te bewijzen bij Alpine. Velen beweren dat de Argentijn net als zijn voorganger Jack Doohan te weinig tijd krijgt, maar daar denkt coureur en analist Jeroen Bleekemolen anders over. “Het is keiharde topsport”, zegt hij in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Het lijkt een nieuwe trend te worden binnen de Formule 1. Wanneer een coureur minder presteert dan zijn teamgenoot wordt hij genadeloos aan de kant gezet voor iemand die hopelijk sneller is. We hebben dat gezien met Daniel Ricciardo, Nyck de Vries, Liam Lawson, Logan Sargeant en nu ook met Jack Doohan. “Coureurs krijgen minder de tijd om te wennen aan alles wat Formule 1 met zich meebrengt”, concludeert Frank Woestenburg. “De teams deinzen er niet meer voor terug om tussentijds van coureur te wisselen.”

Jeroen Bleekemolen vindt het terecht dat de teams tegenwoordig sneller ingrijpen. Dat een rookie zou moeten wennen aan een Formule 1-wagen vindt hij minder relevant. “Ik ben sceptisch over het wennen aan een F1-wagen. Als je echt heel goed bent, dan stap je in en ben je snel. Sommige rijders, zoals Nyck de Vries, hebben wat meer tijd nodig voordat ze heel goed zijn. Want in elke klasse was hij na een tijdje heel goed. Maar in de Formule 1 krijg je die tijd niet want het is keiharde topsport.”

