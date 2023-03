Jos Verstappen kon na afloop een voorzichtige grijns niet verbergen, toen hij sprak over de laatste ronde van zoon Max. “Ik wist gewoon dat hij het ging doen”, aldus Verstappen, die daarmee doelde op het extra punt dat de wereldkampioen vergaarde met de snelste rondetijd en hem aan de leiding hield in het kampioenschapsklassement.

Het was vooraf een schier onmogelijke missie en dat bleek het ook te zijn. Max Verstappens inhaalrace vanaf P15 leverde hem na anderhalf uur straatracen in Jeddah de tweede plaats op achter teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan dacht de leiding van Verstappen in het wereldkampioenschap over te zullen nemen, omdat hij tot de voorlaatste omloop ook de snelste rondetijd (goed voor een WK-bonuspunt) achter zijn naam had staan. Maar die raakte hij dus alsnog kwijt.

“Ik wist gewoon dat hij het ging doen”, verklapte Jos Verstappen na afloop van alle plichtplegingen. “Leuk toch? Zo blijft hij in ieder geval leider in het kampioenschap.” Rondenlang hield hij zich redelijk gedeisd, om in de allerlaatste de snelste van de dag te noteren. Het hoort volgens Verstappen allemaal bij het spel. Het bonuspunt was voor hem een mooi uitroepteken op een lange inhaalrace.

“Natuurlijk willen we allemaal winnen”, meent Verstappen. “Maar dat zat er vandaag niet in. Daarvoor was de marge te klein. Zo vaak krijgt hij (Pérez) de kans niet, denk ik. Dat ziet hij ook en gaat er dan vol voor. Het zat ons nu tegen in de kwalificatie (Verstappen viel in Q2 uit met een probleem aan de aandrijfas, red). Pure pech, ik ga daar verder niet op in. We weten wat het is. Maar anders rijdt Max gewoon makkelijk naar die pole-position. En dan is de race toch wat makkelijker. Want we eigenlijk al voorspelden: het is hier best moeilijk naar voren te komen. Dit is een circuit met lange draaiers, daar kun je moeilijk het verschil maken. Wij moeten moeilijkere circuits hebben en meer bochten.”

Net als bij de openingsrace in Bahrein bleek de RB19 van ‘een andere planeet’, zoals Ferrari-coureur Charles Leclerc Red Bulls uitdager van dit jaar ook in Jeddah typeerde. Volgens Jos Verstappen zijn de eerste twee races een voorbode van wat dit seizoen zal gaan brengen. “Het ziet er naar uit dat we dominant zullen zijn. We hebben een hele goede auto. Als je zag hoe makkelijk ze nu ook wegreden: een seconde sneller. Of dat door de rest dit jaar nog in te halen is? Weet ik niet. Maar het is ook niet zo dat wij stilstaan, hè. Wij komen ook met updates.”