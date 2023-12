De FIA is al overstag, maar met betrekking tot een F1-entree wacht Andretti Global (nog altijd) op de FOM en de teams. Die gaven al meermaals aan niet heel erg gecharmeerd te zijn van een elfde team. Uitzondering daarop vormt McLaren; Zak Brown legt nog maar eens uit waarom de komst van Andretti goed is voor de ‘F1-taart’.

Brown heeft zich al vaker voorstander getoond van de komst van Andretti. In podcast Track Limits deelt hij nog maar eens de argumenten die vóór toetreding pleiten. Een elfde team in de vorm van Andretti en de combinatie met General Motors (Cadillac), is volgens Brown namelijk een potentiële versterking van de koningsklasse en niet een verzwakking.

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

Met z’n elven krijgen de Formule 1-teams in theorie een minder groot stuk van de (inkomsten)taart dan met z’n tienen. Maar in de praktijk hoeft dat volgens Brown niet zo te zijn. “Want dat is niet het geval als de taart in zijn geheel juist groter wordt”, filosofeert de McLaren-baas. “Dan is een elfde deel van die taart misschien wel groter dan een tiende deel van de huidige taart.” Oftewel: de komst van Andretti kan volgens hem zorgen voor een zodanig grote impuls dat teams er juist op vooruitgaan.

Brown: “Iedereen heeft op dit moment maar een mening over Andretti. Maar niemand heeft de exacte plannen en voorstellen kunnen zien. Zolang een elfde team wat toevoegt door te zorgen voor meer fans, meer inkomsten, betere tv-deals en ga zo maar door, heb ik liever een stuk van die grotere taart.”

Zie hier alvast de volledige F1-kalender 2024

Niet één, maar twee edities om 2023 mee af te sluiten: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s!) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!